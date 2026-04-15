Négociation Robert Half - RHI CFD

À propos de Robert Half

Robert Half International Inc. fournit des services spécialisés de recrutement et de conseil en matière de risques. La société fournit ces services par le biais de ses divisions, notamment Accountemps, Robert Half Finance & Accounting, OfficeTeam, Robert Half Technology, Robert Half Management Resources, Robert Half Legal, The Creative Group et Protiviti. Les secteurs d'activité de la société comprennent le recrutement de personnel temporaire et de consultants, le recrutement de personnel permanent et les services de conseil en matière de risques et d'audit interne. Le secteur du recrutement de personnel temporaire et de consultants fournit du personnel spécialisé dans les domaines de la comptabilité et de la finance, de l'administration et du bureau, des technologies de l'information, du droit, de la publicité, du marketing et de la conception Web. Le secteur du placement permanent fournit du personnel à temps plein dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de l'administration et du bureau, ainsi que des technologies de l'information. Le secteur des services de conseil en matière de risques et d'audit interne fournit des services de conseil en matière de risques commerciaux et technologiques et d'audit interne.