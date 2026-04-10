Négociation Riverstone - AP4sg CFD
À propos de Riverstone
Riverstone Holdings Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société a pour principale activité la production, la vente et la distribution de produits spécialisés pour salles blanches destinés à être utilisés dans des environnements contrôlés et critiques. La société est spécialisée dans la production de gants de salle blanche et de soins de santé, de gants en nitrile, de doigtiers, de masques faciaux, de sacs d'emballage et autres. Les produits de la société sont utilisés dans les secteurs des disques durs et des semi-conducteurs de l'industrie électronique en Asie. En outre, elle fournit et commercialise d'autres produits consommables pour salles blanches, tels que des pochettes faciales, des cagoules, des casquettes, des combinaisons, des couvre-chaussures, des bottes, des lingettes pour tâches critiques et des écouvillons. Elle possède environ cinq usines de fabrication, situées en Malaisie, en Thaïlande et en Chine, ainsi qu'un réseau établi de bureaux de vente et de partenaires stratégiques en Asie, sur le continent américain et en Europe. Ses filiales comprennent Riverstone Resources Sdn Bhd, Protective Technology Co. Ltd et Riverstone Resources (S) Pte Ltd.