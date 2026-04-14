Négociation Rithm Capital Corp - RITM CFD

À propos de New Residential Investment

New Residential Investment Corp. est un fournisseur de capitaux et de services au secteur des prêts hypothécaires et des services financiers. Son portefeuille est composé de droits de gestion de prêts hypothécaires, de sociétés de montage et de gestion de prêts hypothécaires (y compris les entreprises de services hypothécaires auxiliaires), de titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels, de propriétés et de prêts, de prêts à la consommation et d'autres investissements opportunistes. Les secteurs de la Société comprennent l'origination, les services, les investissements liés aux MSR, les titres résidentiels, les propriétés et les prêts, les prêts à la consommation et les prêts hypothécaires. Le portefeuille d'investissements de la société comprend les investissements liés à la gestion, qui incluent les entités opérationnelles, les entreprises liées à la gestion, les droits de gestion des prêts hypothécaires (MSR) et les créances de financement MSR, les MSR excédentaires ; les titres, propriétés et prêts résidentiels, qui incluent les titres immobiliers (RMBS), les droits d'appel, les propriétés locatives unifamiliales, les prêts hypothécaires résidentiels ; les prêts à la consommation et les prêts hypothécaires.