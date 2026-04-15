Négociation REX American Resources Corp - REX CFD
À propos de REX American Resources Corporat
Rex American Resources Corporation est une société de portefeuille. La société exerce ses activités dans deux secteurs : l'éthanol et les sous-produits, et le charbon raffiné. La société opère par le biais de ses filiales, notamment One Earth Energy, LLC (One Earth), NuGen Energy, LLC (NuGen) et Big River Resources, LLC (Big River). Le secteur de l'éthanol et des sous-produits est engagé dans la vente d'éthanol, de drêches de distillerie et d'huile de maïs de qualité non alimentaire. La société exploite ce secteur par l'intermédiaire de trois sociétés. Le segment du charbon raffiné est engagé dans le charbon raffiné. La société exploite ce secteur par le biais d'une société à responsabilité limitée de charbon raffiné.