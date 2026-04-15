Négociation Resources Connection, Inc. - RGP CFD

À propos de Resources Connection, Inc.

Resources Connection, Inc. est une société de conseil. Les entités opérationnelles de la société fournissent principalement des services sous le nom de Resources Global Professionals (RGP). Elle opère à travers trois secteurs d'activité : RGP, Taskforce et Sitrick. Le secteur RGP est un cabinet de conseil en affaires, qui opère sous la marque RGP et se concentre sur le conseil en projets et les services de recrutement de professionnels dans des domaines tels que la finance et la comptabilité, la stratégie et la transformation des entreprises, ainsi que la technologie et le numérique. Le segment taskforce est un cabinet de services professionnels allemand qui opère sous la marque taskforce. Elle utilise un modèle d'entreprise et une infrastructure d'entrepreneur indépendant/partenaire et se concentre sur la fourniture de services de gestion intérimaire senior et de gestion de projet à des clients du marché intermédiaire sur le marché allemand. Le segment Sitrick est une société de communication de crise et de relations publiques, qui opère sous la marque Sitrick, fournissant des services d'entreprise, financiers, transactionnels et de gestion.