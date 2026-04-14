Négociation Resona Holdings, Inc. - 8308 CFD
À propos de Resona Holdings, Inc.
Resona Holdings, Inc. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fourniture de services financiers. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le secteur des particuliers se concentre sur la fourniture de services de conseil en matière de prêts personnels, de gestion d'actifs et de succession d'actifs. Le segment des entreprises se concentre sur les prêts aux entreprises, la gestion d'actifs utilisant des fiducies, les activités immobilières, les pensions d'entreprise, la succession d'entreprise et le soutien à la croissance des entreprises. Le segment Marché est engagé dans l'acquisition et l'exploitation de fonds, de devises, d'obligations et de produits dérivés sur les marchés financiers. Le segment Kansai Mirai Financial Group s'engage dans les activités bancaires, y compris les activités de dépôt et de prêt dans la région du Kansai.