Négociation Renaissance IPO ETF - IPOus
À Propos de Renaissance IPO ETF
L'investissement cherche à reproduire le plus fidèlement possible, avant frais et dépenses, la performance du prix et du rendement de l'indice Renaissance IPO (l'"indice").Le fonds cherche à reproduire le plus fidèlement possible, avant frais et dépenses, la performance du prix et du rendement de l'indice. L'indice est un portefeuille de sociétés qui ont récemment réalisé un premier appel public à l'épargne (" IPO ") et qui sont cotées sur une bourse américaine. Le FNB Renaissance IPO ajoute des positions sur les sociétés américaines cotées les plus importantes après leur entrée en bourse. Elles sont ajoutées sur une base d'entrée rapide le cinquième jour de négociation de l'action ou lors de la révision trimestrielle.