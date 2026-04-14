Négociation Reliance Steel - RS CFD
À propos de Reliance Steel
Reliance Steel & Aluminum Co. (Reliance) est une entreprise de centre de services des métaux. La société opère en tant que fournisseur de solutions métalliques. Elle fournit des services de traitement des métaux à valeur ajoutée et distribue environ 100 000 produits métalliques, notamment des produits en alliage, en aluminium, en laiton, en cuivre, en acier au carbone, en acier inoxydable, en titane et en acier spécial. Elle dessert diverses industries, notamment l'industrie manufacturière, la construction non résidentielle, le transport (ferroviaire, remorques de camions et construction navale), l'aérospatiale et la défense, l'énergie (pétrole et gaz naturel), la fabrication de produits électroniques et de semi-conducteurs, et l'industrie lourde (matériel agricole, de construction et minier). La société sert également l'industrie automobile, par le biais de ses opérations de traitement à façon. Elle dispose d'un réseau d'environ 300 sites dans 40 États des États-Unis et 13 autres pays, dont l'Australie, la Belgique, le Canada, la Chine, la France, l'Inde, la Malaisie, le Mexique, Singapour, la Corée du Sud, la Turquie, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni.