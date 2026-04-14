Négociation Regions Financial - RF CFD
À propos de Regions Financial
Regions Financial Corporation est une société de portefeuille financier. La société fournit des services bancaires commerciaux, de détail et hypothécaires traditionnels, ainsi que d'autres services financiers dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine, du courtage en valeurs mobilières, des services fiduciaires, des services de conseil en matière de fusion et d'acquisition, et d'autres financements spécialisés. Les secteurs d'activité de la société comprennent la banque d'entreprise, la banque de consommation et la gestion de patrimoine. Le secteur Banque d'entreprise comprend les prêts commerciaux et industriels, les prêts immobiliers commerciaux et les prêts immobiliers aux investisseurs. Il comprend également le financement des locations d'équipements et les activités sur les marchés de capitaux. Le segment Consumer Bank comprend les produits et services bancaires aux consommateurs liés aux prêts hypothécaires résidentiels de premier rang, aux lignes et prêts hypothécaires, aux prêts aux petites entreprises et aux prêts indirects. Le secteur de la gestion de patrimoine comprend les produits liés au crédit, la gestion des fiducies et des investissements, la gestion des actifs, les solutions de retraite et d'épargne et la planification successorale.