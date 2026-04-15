Négociation Regency Centers Reit - REG CFD
À propos de Regency Centers Reit
Regency Centers Corporation est un fonds de placement immobilier (FPI). La société mène toutes ses activités par l'intermédiaire de Regency Centers, L.P. (la société d'exploitation). Elle est principalement engagée dans la propriété, la gestion, la location, l'acquisition, le développement et le réaménagement de centres commerciaux par le biais de la société d'exploitation. La société possède environ 298 propriétés et détient des participations partielles dans 104 propriétés supplémentaires par le biais d'investissements non consolidés dans des partenariats immobiliers. Les propriétés de la société comprennent Willa Springs, Dunwoody Hall, Alden Bridge, Hasley Canyon Village, Shiloh Springs, Bethany Park Place, Blossom Valley, Amerige Heights Town Center, Clayton Valley Shopping Center, French Valley Village Center, Warwick Square Shopping Center, Pleasant Hill Shopping Center, Black Rock, Snell & Branham Plaza, Applewood Shopping Center, Spring Valley Shopping Center, Bridgemill Market, Rivertowns Square et Point Royale Shopping Center, entre autres.