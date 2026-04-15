Négociation Redwood Trust, Inc. - RWT CFD

À propos de Redwood Trust, Inc.

Redwood Trust, Inc. est une société de financement spécialisée qui se concentre sur les domaines du crédit au logement. La société opère à travers trois segments : Residential Mortgage Banking, Business Purpose Mortgage Banking et Investment Portfolio. Le secteur des services bancaires hypothécaires résidentiels consiste en un conduit de prêts hypothécaires qui acquiert des prêts résidentiels auprès d'initiateurs tiers en vue de leur vente ultérieure, de leur titrisation par le biais de son programme de titrisation de marques privées Sequoia ou de leur transfert dans son portefeuille d'investissement. Le secteur des prêts hypothécaires aux entreprises consiste en une plate-forme qui crée et acquiert des prêts aux entreprises en vue de leur titrisation, de leur vente ou de leur transfert ultérieur dans son portefeuille de placements. Le secteur du portefeuille d'investissement est constitué d'investissements provenant de ses activités bancaires hypothécaires résidentielles et commerciales. En outre, il investit dans des entreprises en phase de démarrage, qui sont alignées avec ses activités dans les secteurs du prêt, de l'immobilier et de la technologie financière.