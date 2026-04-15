Négociation Red Rock Resorts - RRR CFD
À propos de Red Rock Resorts Inc
Red Rock Resorts, Inc. est une société holding qui opère par l'intermédiaire de sa filiale Station Casinos LLC (Station LLC). Station LLC est une société de jeux, de développement et de gestion, qui développe et exploite des propriétés de casino et de divertissement. Station LLC possède et exploite environ dix installations de jeux et de divertissement et dix casinos plus petits. Elle opère à travers deux segments, qui comprennent les opérations de Las Vegas et la gestion amérindienne. Le segment des opérations de Las Vegas comprend ses propriétés de casino dans la région de Las Vegas et le segment de la gestion amérindienne comprend ses accords de gestion amérindiens. Il propose des jeux et des divertissements aux résidents du marché régional de Las Vegas et aux visiteurs. La société propose une gamme d'options de divertissement de jeu et non liées au jeu. Elle contrôle également plus de sept sites de développement de jeux sur environ 398 acres à Las Vegas et Reno, Nevada.
- IndustrieCasinos & Gaming (NEC)
- Adresse1505 S Pavilion Center Dr, LAS VEGAS, NV, United States (USA)
- Employés7800
- CEOFrank Fertitta