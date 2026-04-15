Négociation Rackspace Technology, Inc. - RXT CFD
À propos de Rackspace Technology, Inc.
Rackspace Technology, Inc. est une société de services technologiques multicloud de bout en bout. La société conçoit, construit et exploite des environnements en nuage sur des plates-formes technologiques. La société opère à travers trois segments : Services Multicloud, Apps & Cross Platform, et OpenStack Public Cloud. Son segment Multicloud Services comprend ses offres de services multicloud, ainsi que des services professionnels liés à la conception et à la mise en place de solutions multicloud et d'applications cloud-natives. Son segment Apps & Cross Platform comprend des applications gérées, des services de sécurité et de données gérés, ainsi que des services professionnels liés à la conception et à la mise en œuvre d'applications, de services de sécurité et de données. Son segment OpenStack Public Cloud permet d'exécuter des applications sur un cloud public construit sur une technologie open-source. Il permet également aux plateformes de cloud public et d'hébergement géré de fonctionner, grâce à des technologies telles que l'outil RackConnect.