Négociation High Templar Tech Limited - HTT CFD
À propos de Qudian Inc - ADR
Qudian Inc est une Société holding basée en Chine, principalement impliquée dans l'exploitation d'une plateforme technologique de crédit client en ligne. Grâce à sa plateforme technologique, la Société opère dans deux segments; Installment Credit Services et Transaction Services. Installment Credit Services à tempérament est engagé dans les activités de crédit à tempérament en ligne traditionnelles, y compris les services de crédit à tempérament en espèces et les services de crédit à tempérament de marchandises. Transaction Services propose des services de recommandation de prêt et de référence à des prestataires de services financiers tiers et n'assume aucun risque de crédit. La Société utilise des technologies basées sur le Big Data, telles que l'intelligence artificielle, pour servir les jeunes consommateurs actifs sur mobile. La Société exploite une plate-forme en ligne, avec presque toutes les transactions facilitées par des appareils mobiles. Les emprunteurs peuvent demander un petit crédit. Ses emprunteurs approuvés peuvent tirer sur leur crédit de trésorerie avec des fonds versés sur leurs comptes Alipay sous forme numérique. La Société exerce ses activités sur le marché chinois.
- IndustrieConsumer Lending (NEC)
- Adresse15/F Lvge Industrial Building, BEIJING, BEJ, China (CHN)
- Employés1047
- CEOMin Luo