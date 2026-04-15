Négociation Quantum-Si incorporated - QSI CFD
À propos de Quantum-Si incorporated
Quantum-SI Incorporated est une société spécialisée dans les sciences de la vie. La société a conçu et développé une solution matérielle et logicielle pour fournir une solution complète de bout en bout. La société a développé une plateforme de détection de molécules uniques pour permettre le séquençage de protéines de nouvelle génération (NGPS), c'est-à-dire la capacité de séquencer des protéines. La plateforme de la société comprend l'instrument de préparation d'échantillons automatisé Carbon, l'instrument NGPS Platinum, le service logiciel Quantum-Si Cloud, ainsi que des kits de réactifs et des puces à utiliser avec ses instruments. Son instrument Carbon est un instrument de préparation d'échantillons automatisé conçu pour être utilisé dans les applications de protéines et d'acide désoxyribonucléique (ADN). Son instrument Platinum est conçu pour rendre la puissance de la détection de molécules uniques et des NGPS largement accessible. Sa plateforme Quantum-Si Cloud est conçue pour intégrer une solution basée sur le cloud dans l'instrument afin de transmettre les données en temps réel au cloud, où les flux de travail analytiques peuvent ensuite interpréter les données.