Négociation Pultegroup - PHM CFD
À propos de PulteGroup, Inc.
PulteGroup, Inc. est un constructeur de maisons aux États-Unis. Les segments de la Société comprennent Homebuilding et Financial Services. Ses activités Homebuilding sont engagées dans l'acquisition et la mise en valeur de terrains principalement à des fins résidentielles aux États-Unis et dans la construction de logements sur ces terrains. Ses activités Financial Services consistent principalement en des opérations bancaires hypothécaires et des opérations sur titres. La Société exerce ses activités de services financiers par l'intermédiaire de Pulte Mortgage LLC (Pulte Mortgage) et d'autres filiales. Pulte Mortgage organise le financement grâce à l'octroi de prêts hypothécaires. Les filiales de la Société sont engagées dans la construction de maisons. Elle propose une gamme de produits pour répondre aux besoins des acheteurs de maison sur ses marchés ciblés. Grâce à ses marques, qui comprennent Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes et John Wieland Homes and Neighbourhoods, la Société propose une gamme de modèles de maisons, y compris des maisons unifamiliales individuelles, des maisons en rangée, des condominiums et des duplex.
- IndustrieHomebuilding
- Adresse3350 PEACHTREE ROAD NORTHEAST, SUITE 150, ATLANTA, GA, United States (USA)
- Employés6182
- CEORyan Marshall