Négociation Public Storage - PSA CFD
À propos de Public Storage
Public Storage est une société de placement immobilier (REIT). Les principales activités commerciales de la Société comprennent la propriété et l'exploitation d'installations d'entreposage en libre-service et d'autres activités connexes, y compris la réassurance des locataires et la gestion d'entreposage en libre-service par des tiers. Les segments de la Société comprennent les opérations de self-stockage et les opérations auxiliaires. Le segment des opérations d'entreposage en libre-service comprend les activités de location agrégées des installations d'entreposage en libre-service qu'elle possède à partir des installations de magasins identiques, des installations acquises, des installations développées et agrandies et d'autres installations de magasins non comparables. Le segment des opérations auxiliaires comprend les activités combinées de ses segments d'exploitation de réassurance des pertes des locataires, de vente de marchandises et de gestion immobilière de tiers. Elle détient des participations dans et a consolidé environ 2 787 installations de libre-entreposage (un total d'environ 198 millions de pieds carrés d'espace louable net). Ses filiales comprennent PS LPT Properties Investors et PS California Holdings, Inc.
- IndustrieHighways / Railtracks
- Adresse701 Western Ave, GLENDALE, CA, United States (USA)
- Employés5800
- CEORonald Havner