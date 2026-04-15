Négociation PTC Inc. - PTC CFD
À propos de PTC Inc.
PTC Inc. est une société de logiciels et de services qui propose un portefeuille de solutions de conception assistée par ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie des produits (PLM), de gestion du cycle de vie des applications (ALM) et de gestion du cycle de vie des services (SLM) permettant aux fabricants de créer et d'entretenir des produits. La société opère à travers deux segments : Produits logiciels et Services professionnels. Le segment des produits logiciels comprend les revenus des licences, des abonnements, des logiciels en tant que service (SaaS) et de l'assistance connexe (y compris les mises à jour et l'assistance technique) pour tous ses produits. Le segment des services professionnels comprend les services de conseil, de mise en œuvre et de formation. Les principaux produits et services de la société comprennent la plateforme IIoT (Industrial Internet of Things) thingWorx, la plateforme de réalité augmentée (AR) Vuforia, la plateforme de développement de produits SaaS (Software-as-a-Service) Onshape, le logiciel de conception de produits Creo et le logiciel PLM Windchill.