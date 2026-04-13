Négociation ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology - BIS CFD
À Propos de ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
Le fonds cherche à obtenir des résultats d'investissement quotidiens qui correspondent à deux fois l'inverse (-2x) de la performance quotidienne du Nasdaq Biotechnology Index®.Le fonds investit dans des instruments financiers qui, selon ProShare Advisors, devraient produire des rendements quotidiens conformes à l'objectif d'investissement du fonds. L'indice est un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation qui comprend des titres de sociétés cotées au Nasdaq qui sont classées dans la catégorie des biotechnologies ou des produits pharmaceutiques. Ce FNB offre un effet de levier de 2x par jour sur l'indice NASDAQ Biotechnology.