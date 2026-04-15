Négociation ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil - SCO CFD
À Propos de ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
Le fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant, dans des conditions de marché normales, dans un ou plusieurs instruments financiers (y compris des contrats de swap, des contrats à terme, des contrats à livrer et des contrats d'option) fondés sur le pétrole brut léger non sulfureux WTI. Ce FNB offre un effet de levier quotidien de 2x par rapport à l'indice général Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index, ce qui en fait un outil puissant pour les investisseurs ayant des perspectives baissières à court terme pour le pétrole brut. Les investisseurs doivent noter que l'effet de levier de SCO se réinitialise sur une base quotidienne, ce qui se traduit par des rendements composés lorsqu'ils sont détenus pendant plusieurs périodes.