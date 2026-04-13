Négociation ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology - BIB CFD
À Propos de ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
Le fonds cherche à obtenir des résultats d'investissement quotidiens qui correspondent à deux fois (2x) la performance quotidienne de l'indice Nasdaq Biotechnology Index®.Le fonds investit dans des instruments financiers qui, selon ProShare Advisors, devraient produire des rendements quotidiens conformes à l'objectif d'investissement du fonds. L'indice est un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation qui comprend des titres de sociétés cotées au Nasdaq qui sont classées dans la catégorie des biotechnologies ou des produits pharmaceutiques. Ce FNB offre un effet de levier long quotidien de 2x par rapport à l'indice général NASDAQ Biotechnology Index, ce qui en fait un outil puissant pour les investisseurs ayant des perspectives haussières à court terme pour les sociétés biotechnologiques ou pharmaceutiques. Les investisseurs doivent noter que l'effet de levier du BIB est réinitialisé sur une base quotidienne, ce qui se traduit par des rendements composés lorsqu'il est détenu pendant plusieurs périodes.