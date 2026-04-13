Négociation ProShares Ultra Dow30 - DDM CFD
À Propos de ProShares Ultra Dow30
Le fonds cherche à obtenir des résultats d'investissement quotidiens, avant frais et dépenses, qui correspondent à deux fois (2x) la performance quotidienne de l'indice Dow Jones Industrial Average®. Le fonds investit dans des instruments financiers qui, selon ProShare Advisors, devraient produire, en combinaison, des rendements quotidiens conformes à l'objectif d'investissement du fonds. L'indice est un indice pondéré par les prix et comprend 30 actions américaines de grande capitalisation, à l'exclusion des sociétés de services publics et de transport. Ce FNB offre un effet de levier long quotidien de 2x par rapport à l'indice général Dow Jones Industrial Average, ce qui en fait un outil puissant pour les investisseurs qui ont des perspectives haussières à court terme pour les actions américaines à grande capitalisation.