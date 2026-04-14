Négociation ProShares Short S&P500 - SH CFD
À Propos de ProShares Short S&P500
Il s'agit d'un indice pondéré en fonction du flottant et de la capitalisation boursière, composé de 500 sociétés d'exploitation et de sociétés de placement immobilier américaines sélectionnées selon un processus qui tient compte de critères tels que la liquidité, le prix, la capitalisation boursière, la viabilité financière et le flottant. Ce FNB offre une exposition inverse à un indice composé d'actions américaines à grande capitalisation, ce qui en fait une option potentiellement intéressante pour les investisseurs qui cherchent à parier contre ce secteur de l'économie américaine. Le SH ne doit absolument pas figurer dans un portefeuille d'achat et de détention à long terme, mais il peut être un outil utile pour les investisseurs plus actifs qui cherchent à couvrir une exposition existante ou à parier sur une baisse des titres américains à grande capitalisation. Les investisseurs ont également la possibilité de vendre simplement à découvert un fonds traditionnel de grandes capitalisations, bien que cette stratégie implique généralement des pertes potentielles plus importantes que l'utilisation d'un ETF inversé.