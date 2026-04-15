Négociation ProShares Short QQQ - PSQ CFD
À Propos de ProShares Short QQQ
L'investissement cherche à obtenir des résultats d'investissement quotidiens avant frais et dépenses qui correspondent à l'inverse (-1x) de la performance quotidienne de l'indice US Tech 100®.Le fonds investit dans des instruments financiers qui, selon ProShare Advisors, devraient produire des rendements quotidiens conformes à l'objectif d'investissement du fonds. Ce FNB offre une exposition inverse à un indice composé des 100 plus grandes valeurs non financières du NASDAQ, ce qui en fait une option potentiellement intéressante pour les investisseurs qui cherchent à parier contre ce secteur de l'économie américaine. Le PSQ ne doit absolument pas figurer dans un portefeuille d'achat et de conservation à long terme, mais il peut être un outil utile pour les investisseurs plus actifs qui cherchent à couvrir une exposition existante ou à parier sur un déclin des principaux titres non financiers du NASDAQ. Les investisseurs ont également la possibilité de vendre simplement à découvert un fonds traditionnel du NASDAQ, bien que cette stratégie implique généralement des pertes potentielles plus importantes que l'utilisation d'un ETF inverse.