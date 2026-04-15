Négociation Prologis - PLD CFD
À propos de Prologis
Prologis, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT). La société est impliquée dans le secteur immobilier de la logistique. Elle est engagée dans la propriété, l'acquisition, le développement et la gestion de la logistique. Elle investit dans des biens immobiliers et d'autres entités par le biais desquelles elle co-investit avec des partenaires et des investisseurs. Les secteurs de la société comprennent les opérations immobilières et le capital stratégique. Le secteur des opérations immobilières comprend la propriété et le développement de propriétés logistiques. Le secteur du capital stratégique de la société comprend la gestion de co-investissements non consolidés et d'autres entreprises.