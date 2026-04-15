Négociation Progressive - PGR CFD
À propos de Progressive Corp
La Progressive Corporation est une société de portefeuille d'assurance. Les filiales d'assurance et les Sociétés affiliées de la société offrent de l'assurance automobile et des biens des particuliers et des entreprises, d'autres assurances de dommages spécialisés et des services connexes. La Société exerce ses activités dans les secteurs Personal Lines, Commercial Lines et Property. Le secteur Personal Lines de la Société souscrit des assurances pour les voitures personnelles et les véhicules de loisirs et autres. L'activité Commercial Lines souscrit à la responsabilité principale, aux dommages corporels et à la responsabilité civile et aux biens liés à l'entreprise. Il fournit une assurance habitation pour les maisons, les condos, les maisons préfabriquées et les locataires, ainsi qu'une assurance parapluie personnelle et une assurance contre les inondations primaire et excédentaire. Les activités de services de la société comprennent les procédures / plans d'assurance automobile commerciale (CAIP) et les activités à commission.
- IndustrieInsurance - Property / Casualty
- Adresse6300 Wilson Mills Rd, MAYFIELD VILLAGE, OH, United States (USA)
- Employés49000
- CEOSusan Griffith