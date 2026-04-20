Négociation Procure ETF Trust II - Procure Space ETF - UFO CFD
À Propos de Procure ETF Trust II - Procure Space ETF
Le fonds cherche à obtenir des résultats d'investissement qui correspondent généralement à la performance, avant les frais et dépenses du fonds, d'un indice d'actions appelé "S-Network Space Index". Le fonds investit, dans des circonstances normales, au moins 80 % de son actif net dans des sociétés de l'indice sous-jacent qui tirent au moins 50 % de leurs revenus ou bénéfices d'activités liées à l'espace. L'indice sous-jacent est conçu pour servir de référence à un portefeuille de sociétés négociées à l'échelle mondiale qui exercent des activités liées à l'espace, comme celles qui utilisent la technologie des satellites. Le fonds est non diversifié.