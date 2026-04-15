Négociation PPL - PPL CFD
À propos de PPL Corp
PPL Corporation (PPL) est une société holding de services publics. La Société, par l'intermédiaire de ses filiales, est principalement engagée dans la production, le transport, la distribution et la vente d'électricité et la distribution et la vente de gaz naturel. La Société opère à travers le segment réglementé du Kentucky et le segment réglementé de Pennsylvanie. Le secteur réglementé du Kentucky comprend principalement les activités réglementées de production, de transport et de distribution d'électricité menées par Louisville Gas and Electric Company et Kentucky Utilities Company (LG&E et KU), ainsi que la distribution et la vente réglementées de gaz naturel de LG&E. Le segment Pennsylvania Regulated comprend PPL Electric Utilities Corporation (PPL Electric), qui est un service public réglementé engagé dans la distribution et la transmission d'électricité. PPL Electric fournit de l'électricité aux clients des comtés de l'est et du centre de la Pennsylvanie. La Société fournit également de l'électricité aux clients de détail.
- IndustrieUtilities - Electric
- Adresse2 N 9th St, ALLENTOWN, PA, United States (USA)
- Employés5607
- CEOVincent Sorgi