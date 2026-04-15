Négociation PPG Industries - PPG CFD
À propos de PPG Industries, Inc.
PPG Industries, Inc. fabrique et distribue une gamme de peintures, de revêtements et de matériaux spécialisés. La Société exerce ses activités dans deux secteurs : Revêtements de performance et revêtements industriels. Le segment Performance Coatings fournit principalement une gamme de revêtements protecteurs et décoratifs, de mastics et de finitions ainsi que des produits de marquage de chaussée, des décapants de peinture, des teintures et des produits chimiques connexes, ainsi que des transparents et des armures transparentes. Le segment des revêtements industriels fournit principalement une gamme de revêtements et de finitions protecteurs et décoratifs ainsi que des adhésifs, des mastics, des produits de prétraitement des métaux, des monomères et des revêtements optiques, des revêtements à faible frottement, des silices précipitées et d'autres matériaux spéciaux. Ses marques Performance Coatings comprennent PPG, GLIDDEN, COMEX, OLYMPIC, DULUX, SIGMA, HISTOR, SEIGNEURIE, PEINTURES GAUTHIER et JOHNSTONE'S, entre autres. Ses marques de revêtements industriels comprennent PPG et TESLIN. Elle fournit ses produits aux clients dans un éventail d'utilisations finales.
- IndustrieChemicals - Commodity
- Adresse1 Ppg Pl, PITTSBURGH, PA, United States (USA)
- Employés49300
- CEOMichael Mcgarry