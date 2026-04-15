Négociation Polaris Industries Inc. - PII CFD

À propos de Polaris Industries Inc.

Polaris Inc. s'occupe de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication de véhicules de sports motorisés, notamment des véhicules tout-terrain (VHR), y compris des véhicules tout-terrain (VTT) et des véhicules côte à côte, des véhicules tout-terrain militaires et commerciaux, des motoneiges, des motocyclettes, des moto-roadsters, des quadricycles, des bateaux et des pièces, vêtements et accessoires connexes, ainsi que des accessoires et des vêtements du marché secondaire. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : Off-Road, On-Road, Marine, et Aftermarket. Ses produits sont vendus en ligne et par l'intermédiaire de concessionnaires, de distributeurs et de magasins de détail situés principalement en Europe, au Mexique et en Australie, par l'intermédiaire de filiales en propriété exclusive. Les VHR sont des véhicules à quatre roues conçus pour une utilisation hors route et pour traverser une variété de terrains, y compris les dunes, les sentiers et la boue. Les accessoires de motoneige comprennent des housses, des produits de traction, des kits de marche arrière, des démarreurs électriques, des chenilles, des sacs, des pare-brise, des huiles et des lubrifiants. Son portefeuille de marques du marché secondaire comprend Transamerican Auto Parts (TAP).