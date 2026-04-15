Négociation Plains All American Pipeline - PAA CFD

À propos de Plains All American Pipeline, L.P.

Plains All American Pipeline, L.P. est un fournisseur de services intermédiaires. La Société possède un réseau d'actifs de transport par pipeline, de terminaux, de stockage et de collecte dans les principaux bassins de production et de transport de pétrole brut et de liquides de gaz naturel. Elle comprend deux segments: le Pétrole Brut et les Liquides De Gaz Naturel (LGN). Les opérations du secteur Pétrole Brut consistent généralement à collecter et à transporter du pétrole brut à l'aide de pipelines, de systèmes de collecte, de camions et parfois sur des barges ou des wagons, en plus de fournir des services de terminal, de stockage et d'autres services liés aux installations en utilisant ses actifs intégrés aux États-Unis et au Canada. Les actifs de la Société sont au service de tiers et s'appuient également sur ses activités marchandes. Les activités de son segment LGN comprennent le traitement du gaz naturel et le fractionnement, le stockage, le transport et le terminal de LGN. Le segment des LGN est impliqué dans les services de collecte, de fractionnement, de stockage et/ou de terminalling à des clients tiers moyennant des frais, et dans les activités marchandes qui soutiennent les actifs.