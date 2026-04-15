Négociation Pinnacle West - PNW CFD
À propos de Pinnacle West
Pinnacle West Capital Corporation est une société holding de services publics d'électricité. La société fournit de l'énergie et des produits liés à l'énergie aux personnes et aux entreprises de l'Arizona. La société exerce ses activités dans le secteur réglementé de l'électricité, qui comprend les activités traditionnelles réglementées de vente au détail et en gros d'électricité et les activités connexes, ainsi que la production, la transmission et la distribution d'électricité. Elle opère par l'intermédiaire de sa filiale, Arizona Public Service Company (APS), qui est une compagnie électrique produisant de l'électricité pour environ 1,3 million de clients au détail dans 11 des 15 comtés de l'Arizona. APS est également l'opérateur et le copropriétaire de Palo Verde, une source principale d'électricité pour le sud-ouest des États-Unis et une centrale nucléaire aux États-Unis.