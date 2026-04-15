Négociation Pilgrims Pride - PPC CFD

À propos de Pilgrim's Pride Corporation

Pilgrim's Pride Corporation est engagée dans la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de produits de poulet et de porc frais, congelés et à valeur ajoutée aux détaillants, distributeurs et exploitants de services alimentaires. Ses secteurs géographiques comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe et le Mexique. Les produits et les marchés de la Société comprennent les produits frais composés de poulet entier ou découpé réfrigéré (non congelé), de poulets entiers congelés, de filets de poitrine, de coupes de porc primaires, de porc à valeur ajoutée et de côtes de porc ; Les produits préparés comprennent les filets de poitrine, les filets et les lanières à portions contrôlées, les produits d'épicerie fine, les salades, les nuggets et galettes formés et les morceaux de poulet avec os ; Les produits exportés se composent principalement de poulets entiers et de morceaux de poulet vendus soit réfrigérés pour les distributeurs aux États-Unis, soit congelés pour la distribution sur les marchés d'exportation, et l'aperçu du marché comprend les chaînes de restaurants, les transformateurs alimentaires, les distributeurs à large gamme et certaines autres institutions.