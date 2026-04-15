Négociation Piedmont Office Realty Trust Inc - PDM CFD
À propos de Piedmont Office Realty Trust, I
Piedmont Office Realty Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT). La société est engagée dans le développement, le redéveloppement, la gestion et la propriété de biens immobiliers commerciaux situés principalement dans des sous-marchés sélectionnés au sein des marchés de bureaux de l'Est des États-Unis. Elle mène ses activités principalement par l'intermédiaire de Piedmont Operating Partnership, L.P. (Piedmont OP), et gère ses immeubles par le biais de deux filiales à part entière : Piedmont Government Services, LLC et Piedmont Office Management, LLC. La société exploite environ 54 immeubles de bureaux en service, qui représentent environ 16,4 millions de pieds carrés. Ses propriétés sont situées à Dallas, Atlanta, Washington D.C., Minneapolis, Boston, Orlando et New York.