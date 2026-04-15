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Négociation Phillips 66 - PSX CFD

161.15+1.58%
The chart shows the PSX stock price data over the last 1 day, with a current price of 161.15, a high of 161.24, and a low of 156.97.
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Horaires des frais de session nocturne21:00 (UTC)
DeviseUSD
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Marge5.00%
BourseUnited States of America
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Prime de stop garanti
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1%

1Notre rémunération pour l’exécution de votre trade correspond au spread, soit la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Veuillez consulter la section Frais et Commissions sur notre site internet pour plus d’informations

Chiffres clés
Clôture Précédente158.56
Ouverture158.61
Variation sur 1 an62.1%
Fourchette du jour156.97 - 161.24

Négociation Phillips 66 - PSX CFD

À propos de Phillips 66

Phillips 66 est une entreprise de fabrication et de logistique d'énergie avec des activités intermédiaires, chimiques, de raffinage, de marketing et de spécialités. La Société opère à travers quatre segments : Médium, produits chimiques, raffinage et marketing et spécialités (M&S). Le segment Midstream fournit des services de transport, de terminal et de traitement de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, ainsi que des services de transport, de stockage, de fractionnement, de traitement et de commercialisation de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN) aux États-Unis. Le secteur Chimie comprend sa participation dans Chevron Phillips Chemical Company LLC (CPChem), qui opère dans les activités Oléfines et Polyoléfines (O&P) et Spécialités, Aromatiques et Styréniques (SA&S). Le segment Raffinage raffine le pétrole brut et d'autres charges d'alimentation dans des raffineries aux États-Unis et en Europe. Le segment M&S achète pour la revente et commercialise des produits pétroliers raffinés, tels que des huiles de base et des lubrifiants.

  • IndustrieOil / Gas Refining / Marketing
  • Adresse2331 Citywest Blvd, HOUSTON, TX, United States (USA)
  • Employés14000
  • CEOGregory Garland

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