Négociation Petroleo Brasileiro SA - PBR CFD

À propos de Petroleo Brasileiro SA Petrobras (ADR)

Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras est spécialisée dans l'industrie du pétrole, du gaz naturel et de l'énergie. La Société est engagée dans la prospection, le forage, le raffinage, la transformation, le commerce et le transport de pétrole brut provenant de la production de gisements de pétrole on shore et offshore et de schiste ou d'autres roches. Ses secteurs comprennent l'exploration et la production, qui couvre les activités d'exploration, de mise en valeur et de production de pétrole brut, de gaz naturel liquide et de gaz naturel; Le raffinage, le transport et la commercialisation, qui couvre le raffinage, la logistique, le transport et le négoce des activités de pétrole brut et de produits pétroliers, l'exportation d'éthanol et l'extraction et le traitement du schiste; Gaz et Énergie, qui est engagée dans le transport et le commerce du gaz naturel produit au Brésil et du gaz naturel importé; Les biocarburants, qui couvrent les activités de production de biodiesel et de ses coproduits, ainsi que les activités liées à l'éthanol; Distribution, qui comprend les activités de sa filiale Petrobras Distribuidora S.A., et Corporatif.