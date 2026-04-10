Négociation Pernod Ricard - RI CFD
À propos de Pernod Ricard SA
PERNOD RICARD S.A. est une société basée en France impliquée dans la fabrication, l'achat et la vente de tous les vins, spiritueux et liqueurs, et produits alimentaires. La Société opère dans trois segments : en Amérique, en Europe et en Asie/reste du monde (RDM). Elle est également impliquée dans le commerce de toutes les formes de produits finis ou semi-finis, de sous-produits et de substituts générés par les opérations principales réalisées dans les distilleries ou autres établissements industriels du même type. Elle a regroupé son portefeuille dans « la Maison des Marques », qui rassemble ses marques stratégiques en trois segments : le « Top 14 », composé de ses deux icônes mondiales, environ sept marques de spiritueux et plus de cinq marques de Prestige ; le pôle vin, avec ses cinq marques de vins Premium ; et plus de 20 marques locales. Ses marques stratégiques comprennent la vodka ABSOLUT, Chivas Regal, Ballantine's, Beefeater, Jameson, Kahlúa, Ricard, Havana Club et Martell Cognac. Ses marques locales comprennent Pastis 51, 100 Pipers, Ruavieja, Royal Stag et Wyborowa.
- IndustrieBeverages - Distillers / Wineries
- Adresse5 Cours Paul Ricard, Paris Cedex 08, PARIS, France (FRA)
- Employés18306
- CEOAlexandre Ricard