Négociation Pentair - PNR CFD

À propos de Pentair

Pentair plc est un fournisseur de solutions d'eau pour les foyers, les entreprises et les industries du monde entier. La société opère dans deux segments : Consumer Solutions et Industrial & Flow Technologies. Son segment Consumer Solutions conçoit, fabrique et vend des équipements et accessoires de piscine résidentiels et commerciaux, ainsi que des produits et systèmes de traitement de l'eau commerciaux et résidentiels. Ses équipements et accessoires de piscine comprennent des pompes, des filtres, des réchauffeurs, des lampes, des commandes automatiques, des nettoyeurs automatiques, des équipements d'entretien et des accessoires de piscine. Ses produits et systèmes de traitement de l'eau comprennent des réservoirs sous pression, des vannes de contrôle, des produits à base de charbon actif et des produits de filtration conventionnels. Son segment Industrial & Flow Technologies fabrique et vend des produits et systèmes de traitement des fluides et de pompage, notamment des réservoirs sous pression, des solutions de récupération des gaz, des bioréacteurs à membrane, des systèmes de réutilisation des eaux usées et de filtration à membrane, des systèmes de séparation, des pompes d'évacuation des eaux et des pompes d'alimentation en eau.