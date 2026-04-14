Négociation Park Hotels Resorts - PK CFD
À propos de Park Hotels & Resorts Inc
Park Hotels & Resorts Inc. est une fiducie de placement immobilier. La Société possède un portefeuille d'hôtels et de centres de villégiature, qui se compose d'environ 54 hôtels et centres de villégiature avec plus de 32 000 chambres situés aux États-Unis et sur les marchés internationaux. Son portefeuille comprend des hôtels dans des zones urbaines et de congrès, telles que New York, Washington, D.C., Chicago, San Francisco, Boston, La Nouvelle-Orléans et Denver ; des centres de villégiature dans des destinations de loisirs, notamment Hawaï, Orlando, Key West et Miami Beach; et des hôtels adjacents aux aéroports d'entrée, tels que Los Angeles International, Boston Logan International et Miami International, ainsi que des hôtels dans certains quartiers de banlieue. Ses affiliations de marque incluent Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, W Hotels, Hyatt Regency, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Marriott Tribute Portfolio, Curio - A Collection by Hilton, JW Marriott, Hyatt Centric, Hilton Garden Inn , Homewood Suites by Hilton et Hampton by Hilton.
- IndustrieHotels / Motels / Cruise Lines
- Adresse1775 Tysons Blvd Fl 7, TYSONS CORNER, VA, United States (USA)
- Employés80
- CEOThomas Baltimore