Négociation Oshkosh - OSK CFD
À propos de Oshkosh
Oshkosh Corporation est un concepteur, fabricant et distributeur d'équipements d'accès, de véhicules spécialisés et de carrosseries de camions. La société opère à travers quatre segments : Access Equipment, Defense, Fire & Emergency, et Commercial. Le segment Access Equipment fabrique et commercialise des nacelles élévatrices et des chariots télescopiques utilisés dans une variété d'applications de construction, industrielles, institutionnelles et de maintenance générale. Le segment Défense fabrique et commercialise des véhicules tactiques, des remorques, des pièces et services d'intégration et de fourniture de systèmes d'armes, des véhicules de livraison et des véhicules de déneigement. Le segment Fire & Emergency fabrique et commercialise des véhicules et des équipements de lutte contre les incendies commerciaux et personnalisés, des véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs (ARFF), des simulateurs, des véhicules de commandement et de contrôle mobiles et d'autres véhicules d'urgence. Le segment Commercial fabrique et commercialise des véhicules de collecte des déchets, des bétonnières, des véhicules de service sur le terrain et des grues montées sur camion.