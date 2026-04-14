Négociation Osaka Gas Co., Ltd. - 9532 CFD

À propos de Osaka Gas Co., Ltd.

OSAKA GAS CO., LTD. est une société basée au Japon, principalement engagée dans le secteur de l'énergie et du gaz. La société a quatre secteurs d'activité. Le secteur de l'énergie et du gaz domestique est engagé dans la production, la fourniture et la vente de gaz, la vente, l'entretien et l'inspection de gaz et d'équipements de logement, la construction d'ouvrages de canalisation de gaz et d'équipements énergétiques, la vente de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz de pétrole liquéfié (GPL), et les activités de crédit-bail, d'assurance et de centre d'appels. Le segment Energie domestique et électricité est engagé dans la fourniture et la vente d'électricité. Le segment Overseas Energy s'occupe du développement et de l'investissement dans le gaz naturel et le pétrole, de la fourniture d'énergie et de la location de navires de transport de GNL. Le segment Life & Business Solutions s'occupe du développement, de la location, de la gestion et de la vente de biens immobiliers, des logiciels et de l'information, de la production et de la vente de matériaux fins, de matériaux en carbone et autres, et de l'exploitation d'installations sportives.