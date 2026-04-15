Négociation Ormat Technologies, Inc. - ORA CFD
À propos de Ormat Technologies, Inc.
Ormat Technologies, Inc., constituée le 15 septembre 1994, exerce ses activités dans le secteur de l'énergie géothermique et de l'énergie récupérée. La Société conçoit, développe, construit, possède et exploite des centrales électriques géothermiques et récupérées. Les activités de fabrication de matériel de la Société sont situées en Israël. La Société exerce ses activités dans deux secteurs d'activité: Secteur de l'électricité et segment de produits. La Société fabrique également des produits qui produisent de l'électricité à partir d'énergie récupérée ou de chaleur dite résiduelle. Elle construit, possède et exploite également des centrales électriques à récupération d'énergie.
- IndustrieRenewable Energy Equipment / Services
- Adresse6140 Plumas St, RENO, NV, United States (USA)
- Employés1385
- CEOShlomi Argas