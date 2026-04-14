Négociation OPKO Health, Inc. - OPK CFD
À propos de Opko Health Inc.
OPKO Health, Inc. est une société de soins de santé basée aux États-Unis. Ses segments comprennent Diagnostics et Pharmaceuticals. Le secteur Pharmaceuticals comprend ses activités pharmaceutiques au Chili, au Mexique, en Irlande, en Israël et en Espagne et ses activités de recherche et développement pharmaceutique. Le segment Diagnostics comprend principalement les opérations de laboratoire clinique de BioReference, ainsi que ses opérations au point de service. Grâce à Bio-Reference, la Société propose des services de tests de laboratoire utilisés par les prestataires de soins de santé pour la détection, le diagnostic, l'évaluation, la surveillance et le traitement des maladies, y compris les tests ésotériques, les diagnostics moléculaires, la pathologie anatomique, la génétique, la santé des femmes et les soins correctionnels. Sa BioReference comprend des divisions de laboratoire spécialisées, telles que BioReference Laboratories, GenPath (oncologie), GenPath (santé des femmes) et GeneDx. La Société possède un produit pharmaceutique de stade commercial et plusieurs composés et technologies pharmaceutiques à divers stades de recherche et développement, notamment le produit rénal Rayaldee ou Alpharen, OPK88004 modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes (SARM), Oxyntomoduline pour le diabète de type 2 et l'obésité avec le produit candidat OPK88003.
- IndustriePharmaceuticals (NEC)
- Adresse4400 Biscayne Blvd, MIAMI, FL, United States (USA)
- Employés5767
- CEOPhillip Frost