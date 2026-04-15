Négociation ONEOK - OKE CFD
À propos de ONEOK, Inc.
ONEOK, Inc. achète, rassemble, traite, transporte, stocke et distribue du gaz naturel. Elle extrait, fractionne, stocke, transporte, vend et commercialise des liquides de gaz naturel (LGN) et est engagée dans la commercialisation du gaz naturel, du pétrole brut, des LGN et de l'électricité, la commercialisation au détail du gaz naturel et les activités de négociation. Les plus grands marchés de distribution de la société sont Oklahoma City et Tulsa, Oklahoma; Kansas City, Wichita et Topeka, Kansas, et Austin et El Paso, Texas. Les activités de services énergétiques de ONEOK, Inc. fournissent des services à des clients dans de nombreux États. La société compte six secteurs d'activité: collecte et traitement, liquides de gaz naturel, pipelines et stockage, services énergétiques, distribution et autres. En juillet 2005, ONEOK, Inc. a finalisé l'acquisition des activités de LGN détenues par plusieurs sociétés affiliées et une filiale de Koch Industries, Inc. En septembre 2005, ONEOK, Inc. a conclu la vente de son secteur Production à TXOK Acquisition, Inc.
- IndustrieUtilities - Natural Gas
- Adresse100 W 5th St, TULSA, OK, United States (USA)
- Employés2847
- CEOPierce Norton