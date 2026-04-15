Négociation Insight Molecular Diagnostics Inc - OCX CFD
À propos de OncoCyte Corporation
Oncocyte Corporation est une société de diagnostic moléculaire. La société est engagée dans le développement et la commercialisation de tests développés en laboratoire (LTD) pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits dans le continuum des soins du cancer. Les TLD fournissent des informations exploitables aux médecins et aux patients afin d'optimiser les décisions de traitement, y compris le choix de l'immunothérapie. La société se concentre sur le développement d'un test sanguin de confirmation non invasif pour le cancer du poumon appelé DetermaDx. Le DetermaDx est un test permettant de prédire le risque de récidive du cancer chez un patient post-chirurgical et sa réponse à la chimiothérapie dans le cas d'un cancer du poumon à un stade précoce. Son pipeline de développement comprend TheraSure CNI Monitor, qui est un test sanguin pour la surveillance de l'immunothérapie, et TheraSure Transplant Monitor, un test de surveillance de la transplantation d'organes solides. Ses autres produits sont DetermaIO, DetermaCNI, DetermaMx, Keytruda, Opdivo, Tecentriq et Imfinzi.