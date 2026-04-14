Négociation ON Semiconductor Corporation - ON CFD
À propos de ON Semiconductor Corporation
ON Semiconductor Corporation fournit des solutions intelligentes de détection et d'alimentation. Les segments de la société comprennent le Power Solutions Group (PSG), le Advanced Solutions Group (ASG) et l'Intelligent Sensing Group (ISG). Le segment PSG offre une gamme de produits semi-conducteurs analogiques, discrets, modulaires et intégrés. Le segment ASG conçoit et développe des produits analogiques, à signaux mixtes, de logique avancée, des produits standards spécifiques aux applications (ASSP) et des circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC), des solutions de radiofréquence (RF) et de puissance intégrée pour une base d'utilisateurs finaux dans différents marchés finaux. Le segment ISG conçoit et développe des capteurs d'image CMOS (complementary metal oxide semiconductor), des processeurs de signaux d'image, des détecteurs de photons uniques, y compris des photomultiplicateurs au silicium (SiPM) et des réseaux de diodes à avalanche à photons uniques (SPAD), ainsi que des pilotes d'actionneurs pour l'autofocus et la stabilisation d'image pour une base d'utilisateurs finaux dans les différents marchés finaux.