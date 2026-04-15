Négociation Omega Healthcare - OHI CFD
À propos de Omega Healthcare Investors Inc
Omega Healthcare Investors, Inc. est une fiducie de placement immobilier auto-administrée (FPI). La Société maintient un portefeuille d'établissements de santé à long terme et de prêts hypothécaires sur des établissements de santé situés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il opère à travers le segment, qui consiste en des investissements dans des biens immobiliers liés à la santé. Il fournit un crédit-bail ou un financement hypothécaire à des exploitants qualifiés d'établissements de soins infirmiers qualifiés et de résidences-services, d'établissements de vie autonome, d'établissements de réadaptation et de soins actifs. Son portefeuille se compose de baux à long terme et de contrats hypothécaires.
- IndustrieHealthcare Facilities / Services
- Adresse303 International Cir Ste 200, HUNT VALLEY, MD, United States (USA)
- Employés70
- CEOC. Taylor Pickett