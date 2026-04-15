Négociation Old Republic International Corporation - ORI CFD
À propos de Old Republic International Corporation
Old Republic International Corporation est une société holding. La Société exerce des activités de souscription d'assurance et de services connexes. La Société exerce ses activités dans trois secteurs : Assurance Générale (assurance des biens et responsabilité), Assurance Titres et RFIG Run-off. Assurance Générale fournit des assurances de biens et de responsabilité principalement à des clients commerciaux. L'Assurance Titres consiste en la délivrance de polices aux acheteurs et investisseurs immobiliers sur la base de recherches dans les archives publiques contenant des informations concernant les intérêts dans les biens immobiliers. Les polices assurent contre les pertes résultant de défauts, de privilèges et de charges. Le segment RFIG Run-off offre une assurance hypothécaire privée, qui protège les prêteurs hypothécaires et les investisseurs contre les pertes liées au défaut de paiement des prêts hypothécaires résidentiels accordés principalement aux acheteurs de maison. Les opérations de garantie hypothécaire en run-off de RFIG n'assurent que des prêts hypothécaires de premier rang, principalement sur des propriétés résidentielles.
- IndustrieInsurance - Property / Casualty
- Adresse307 N MICHIGAN AVE, CHICAGO, IL, United States (USA)
- Employés9600
- CEOCraig Smiddy