Négociation OGE Energy Corp. - OGE CFD
À propos de OGE Energy Corp.
OGE Energy Corp. est une société de portefeuille. La société a des investissements dans des fournisseurs d'énergie et de services énergétiques offrant une livraison physique et des services connexes pour l'électricité et le gaz naturel, principalement dans le centre-sud des États-Unis. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les services publics d'électricité et les activités médianes de gaz naturel. Les activités du secteur de l'électricité sont menées par Oklahoma Gas and Electric Company (OG&E), qui produit, transporte, distribue et vend de l'énergie électrique en Oklahoma et dans l'ouest de l'Arkansas. OG&E est un service public d'électricité en Oklahoma, et son territoire de service franchisé comprend Fort Smith, Arkansas et les communautés environnantes. Le secteur des opérations médianes de gaz naturel représente l'investissement de la société dans Enable Midstream Partners, LP (Enable) par le biais de filiales en propriété exclusive et, en dernier ressort, OGE Holdings. Enable se consacre principalement à la collecte, au traitement, au transport et au stockage du gaz naturel.