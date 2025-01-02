AccueilCapitalisation boursière de Nvidia
Découvrez la capitalisation boursière actuelle de l’entreprise.
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Nvidia (NVDA) est un géant américain des semi-conducteurs – leader mondial dans les domaines des GPU, de l’intelligence artificielle et du matériel pour centres de données – et l’une des plus grandes entreprises au monde par capitalisation boursière.
La capitalisation boursière (ou market cap) représente la valeur totale des actions d’une entreprise sur le marché boursier – elle est calculée en multipliant le nombre d’actions en circulation par le prix actuel de l’action.
Le tableau ci-dessous présente la capitalisation boursière de Nvidia à la clôture de chaque exercice fiscal, fournissant un repère aligné sur ses périodes de reporting financier. Cela permet d’observer l’évolution de la valeur de l’entreprise au fil des années.
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Année
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Capitalisation boursière (USD)
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Variation (%)
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2025
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3,73 T$
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23,51 %
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2024
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3,02 T$
|
193,20 %
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2023
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1,03 T$
|
191,78 %
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2022
|
353 Md$
|
–28,25 %
|
2021
|
492 Md$
|
112,07 %
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2020
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232 Md$
|
129,70 %
|
2019
|
101 Md$
|
–31,29 %
|
2018
|
147 Md$
|
72,94 %
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2017
|
85 Md$
|
203,57 %
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2016
|
28 Md$
|
133,33 %
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2015
|
12 Md$
|
N/A
Le tableau ci-dessous présente d’autres grandes entreprises du même secteur, notamment ARM, Broadcom, Intel et ASML Holding.
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Nom
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Capitalisation boursière
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ARM
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150,35 Md$
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Broadcom
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1,71 T$
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Intel
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166,59 Md$
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ASML Holding
|
395,86 Md$
Les données proviennent des informations publiques publiées par les entreprises, notamment les dépôts auprès de la SEC et d’EDGAR. Elles sont fournies à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation de trading. Les chiffres sont considérés comme exacts à la date indiquée, mais peuvent être modifiés sans préavis.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Au 20 novembre 2025, la capitalisation boursière de Nvidia est estimée à 4,54 billions USD. Cependant, il est important de noter que ces valeurs fluctuent quotidiennement en fonction du cours de l’action.
La prochaine publication des résultats trimestriels de Nvidia – T2 2026 – est prévue pour le 27 août 2025. Le précédent rapport trimestriel (T1 2026) a été publié le 22 mai 2025. Veuillez noter que ces dates peuvent être modifiées et doivent être confirmées via les sources officielles.
Oui, Nvidia verse des dividendes trimestriels. Au 20 novembre 2025, le dividende par action s’élève à 0,01 USD par trimestre.
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