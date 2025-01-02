Nvidia (NVDA) est un géant américain des semi-conducteurs – leader mondial dans les domaines des GPU, de l’intelligence artificielle et du matériel pour centres de données – et l’une des plus grandes entreprises au monde par capitalisation boursière.

Capitalisation boursière de Nvidia – novembre 2025

Au 20 novembre 2025, la capitalisation boursière de Nvidia s’élevait à 4,54 billions USD. Cela signifie que Nvidia occupe la 1re place parmi les entreprises de semi-conducteurs en termes de capitalisation boursière.

La capitalisation boursière (ou market cap) représente la valeur totale des actions d’une entreprise sur le marché boursier – elle est calculée en multipliant le nombre d’actions en circulation par le prix actuel de l’action.

Évolution récente de la capitalisation boursière de Nvidia

Au cours des 7 derniers jours, la capitalisation boursière de Nvidia a diminué de –7,71 %.

Sur les 12 derniers mois, elle a augmenté de +48,83 %.

L’entreprise a atteint un pic sur 12 mois de 5,04 billions USD le 29 octobre 2025, avec 24,35 milliards d’actions en circulation, ce qui correspond à un cours de 207,04 USD par action.

Le plus bas sur 12 mois a été enregistré le 4 avril 2025, lorsque la capitalisation boursière est tombée à 2,30 billions USD, soit un cours de 94,31 USD par action (pour 24,35 milliards d’actions).

Capitalisation boursière de fin d’exercice de Nvidia

Le tableau ci-dessous présente la capitalisation boursière de Nvidia à la clôture de chaque exercice fiscal, fournissant un repère aligné sur ses périodes de reporting financier. Cela permet d’observer l’évolution de la valeur de l’entreprise au fil des années.

Année Capitalisation boursière (USD) Variation (%) 2025 3,73 T$ 23,51 % 2024 3,02 T$ 193,20 % 2023 1,03 T$ 191,78 % 2022 353 Md$ –28,25 % 2021 492 Md$ 112,07 % 2020 232 Md$ 129,70 % 2019 101 Md$ –31,29 % 2018 147 Md$ 72,94 % 2017 85 Md$ 203,57 % 2016 28 Md$ 133,33 % 2015 12 Md$ N/A

Capitalisation boursière d’entreprises similaires

Le tableau ci-dessous présente d’autres grandes entreprises du même secteur, notamment ARM, Broadcom, Intel et ASML Holding.

Nom Capitalisation boursière ARM 150,35 Md$ Broadcom 1,71 T$ Intel 166,59 Md$ ASML Holding 395,86 Md$